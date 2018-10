Keita infortunato: entra Henderson. Champions, Napoli-Liverpool 0-0 | Live

NAPOLI-LIVERPOOL 0-0 | Live

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz, Mario Rui; Milik, Insigne. All. Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita (19' Henderson); Mané, Salah, Firmino. All. Klopp.

ARBITRO: Kassai (Ungheria)



22' Milik sventaglia dalla sinistra per Callejon che, dentro l'area, tenta l'assist al volo per Insigne ma cicca il pallone

19' Keita non ce la fa ed esce dal campo con l'auto di soccorso, Henderson al suo posto, al centro del campo. A destra Wijnaldum e a sinistra Milner

16' A terra Keita: gioco fermo da più di un minuto.

14' Brivido di Allan che fa per toccarla indietro a Ospina con Salah in agguato, ma l'ex Arsenal esce fuori area e rinvia il pallone

13' Ritmi elevatissimi finora al San Paolo! Pallone che gira velocemente e possibili occasioni da una parte e dall'altra

11' Insigne! Stop dell'attaccante su lancio di Callejon e diagonale di sinistro vicino al palo opposto. Vicino al gol in Napoli

9' Salah da dentro l'area prova a toccarla al centro per Manè, ma blocca Ospina

7' Manè parte e supera Maksimovic, ma è in fuorigioco

4' Mario Rui lancia per Insigne, ma l'attaccante è in fuorigioco

1' SI COMINCIA!

