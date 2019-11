Champions League, Napoli fermato sull'1-1 dal Salisburgo

Una pioggia di occasioni che lasciano a terra solo rabbia e rimpianti. E un punto che riesce solo a smuovere la classifica. Il Napoli non va oltre l'1-1 al San Paolo contro il Salisburgo, che si è mostrato ancora una volta avversario ostico, non riuscendo a concretizzare oltre una ventina di palle gol sprecate per imprecisione, fretta e carenza di aggresività proprio nell'ultimo tocco. Il pareggio permette al Liveprorol, vincente sulk Genk, di scavalacare la squadra di Ancelotti in classifica e lasciando per i partenopei ancora aperto il discorso qualificazione. Il Napoli si è subito fatto del male subendo un rigorev all'11 oper atterramento dl coreano Hwang da parte di Koulibaly e riuscendo solo nel finale dle primo tempo di raddrizzare l'incontro con Lozano. Nella ripresa altre occasioni, soprattutto con Insigne, ma senza trovare la rete della vittoria.

