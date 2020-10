Champions League, Morata trascina la Juve a Kiev: 2-0 alla Dinamo

Debutto vincente per Andrea Pirlo in Champions League. La Juventus batte 2-0 in trasferta la Dinamo Kiev nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. A segno Morata con una doppietta nella ripresa, al 1' e al 39'. Lo spagnolo colpisce gli ucraini con una zampata in avvio e un colpo di testa preciso nel finale.

ra importante fare una partita solida rispetto a quella di Crotone. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì, eravamo più organizzati per la partita di oggi. Però potevamo sfruttare meglio qualche occasione nel primo tempo. Nel secondo siamo riusciti a trovare il gol subito e a gestire meglio la partita", il commento nel dopo gara del tecnico bianconero Andrea Pirlo.

