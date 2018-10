Champions league, pagelle Manchester United-Juve: brilla Dybala, muro Chiellini

Le pagelle di Juventus-Manchester United 0-1, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

JUVENTUS

Szczesny 6 Praticamente inoperoso, se non per qualche uscita.

Cancelo 6.5 Costante spina nel fianco per la retroguardia inglese. Bene anche in fase di contenimento.

Bonucci 6.5 Prestazione senza sbavature e da leader contro la squadra che l'aveva cercato in estate.

Chiellini 7 Domina i duelli aerei e di fisico con Lukaku. (dal 42' st Douglas Costa sv).

Alex Sandro 6.5 Soffre il dinamismo di Young, meglio da metà campo in su.

Bentancur 6.5 All'esordio a Old Trafford si comporta come un veterano. Sempre più integrato nei meccanismi. E sempre più in fiducia. Ormai è a tutti gli effetti un titolare aggiunto nello scacchiere di Allegri.

Pjanic 6.5 Metronomo della linea mediana. Pulizia nei passaggi e senso della posizione.

Matuidi 6.5 Parte forte, cala un po' alla distanza. Capita ogni tanto anche a lui.

Cuadrado 6.5 Allegri lo conferma dopo la buona prova con il Genoa. E lui si fa trovare pronto. Pimpante soprattutto nei primi 45' (dal 36' st Barzagli sv).

Ronaldo 6.5 La rete di Dybala nasce da un suo cross. Svaria su tutto il fronte offensivo, solo De Gea gli nega il più classico del gol dell'ex.

Dybala 7 Contro il Genoa era intrato senza incidere. A Old Trafford fin dai primi tocchi appare in palla. Gol a parte, da bomber di razza, è sempre nel vivo del gioco. (dal 33' st Bernardeschi sv).

All. Allegri 7 La sua Juve non perde un colpo. Vince con merito in casa dell'avversario più forte del girone e si avvicina alla qualificazione e al primo posto. Ormai la sua squadra è tra le grandi d'Europa.

MANCHESTER UNITED:

De Gea 7; Young 6.5, Lindelof 6, Smalling 5.5, Shaw 5.5; Matic 5.5, Pogba 6.5; Rashford 5.5, Mata 5, Martial 5; Lukaku 5. All. Mourinho.

