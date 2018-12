Ci prova Firmino: mura Albiol. Champions League, Liverpool-Napoli 0-0 | Live

LIVERPOOL-NAPOLI 0-0 | Live



27' Salah viene fermato in area da Koulibaly, dopo una serie di rimpalli la palla viene rimessa in mezzo per Mané. Ospina esce e viene contrastato, si ripartirà con un calcio di punizione. Dolorante il portiere

26' Ci prova Firmino dopo una palla persa da Hamsik: chiude Albiol

25' Koulibaly riceve palla dopo un calcio d'angolo, ma azione ferma per fuorigioco

22' Mané segna, ma il gol è annullato per fuorigioco! Salah mette al centro dalla destra per l'attaccante che però parte prima degli altri. Si resta sullo 0-0

18' Punizione dalla destra di Robertson: allontana la difesa partenopea

17' Rientra in campo Mertens dopo la botta alla caviglia subita: il belga vuole provarci

13' Ammonito Van Dijk per un fallaccio su Mertens

9' Milner! Ancora vicini al gol i Reds. Alexander-Arnold crossa, Milner anticipa Maksimovic ma di testa manda la palla alta sopra la traversa

8' Hamsik! Risponde subito il Napoli: cross dalla destra di Mertens per lo slovacco che calcia al volo, la palla sfiora la traversa

7' Cosa si è divorato Salah! Incredibile. Cross di Robertson dalla sinistra, l'egiziano è tutto solo davanti a Ospita ma stoppa male il pallone dopo aver cercato di portarsela in avanti. Blocca il portiere

4' Firmino stacca e prova a fare la torre per Mané, ma Albiol è bravo a intercettare

3' Si fa vedere subito il Napoli! Fabian Ruiz si libera al limite dell'area con una finta, ma invece di calciare l'allarga per Insigne sulla destra. La palla finisce a Callejon ma chiude Robertson

1' Si parte!



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

ARBITRO: Skomina (Slovenia)

NOTE: Ammonito Van Dijk (L)

NAPOLI QUALIFICATO SE: Vince, pareggia o perde con un gol di scarto segnando almeno un gol in caso di vittoria del Psg a Belgrado. Può essere sconfitta anche con tre gol in caso di pareggio dei francesi sul campo della Stella Rossa.

