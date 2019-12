Champions League, lampi di tridente: Juve batte Bayer con CR7 e Higuain

I gol di Cristiano Ronaldo e Higuain nel secondo tempo consentono alla Juventus di battere per 2-0 un modesto Bayer Leverkusen nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri chiudono con cinque vittorie e un pareggio (eguagliato il record di punti di Capello nella stagione 2004-2005) e lunedì attendono dall'urna di Nyon l'avversario degli ottavi di finale, con Real Madrid e Tottenham maggiori insidie. Il Bayer, invece, chiude al terzo posto nel gruppo D e retrocede in Europa League. Discrete indicazioni per Sarri da Demiral in difesa, meno da Rabiot a centrocampo. Nel finale si è visto per una ventina di minuti anche il tridente Dybala-Ronaldo-Higuain, con la Joya assistman per CR7 e per il Pipita in occasione dei gol. Per entrambi secondo centro stagionale in questa Champions League.

Turno di riposo anche per Leonardo Bonucci nella Juventus. Bianconeri già qualificati come primi del girone e quindi Maurizio Sarri può permettersi degli esperimenti: in porta si rivede Buffon; in difesa le novità principali con Danilo a destra, l'inedita coppia Demiral-Rugani in mezzo, De Sciglio a sinistra; a centrocampo Cuadrado fa la mezzala al fianco di Pjanic e Rabiot; sulla trequarti Bernardeschi alle spalle di Higuain e Ronaldo. Nel Bayer, occhi puntati sulla coppia d'attacco Hevertz-Alario.

Discreto primo tempo giocato dalla Juve, nonostante la formazione ampiamente rimaneggiata. Bianconeri pericolosissimi due volte con Ronaldo nella prima mezzora: l'asso portoghese prima arriva di un soffio in ritardo su un assist di Higuain, poi impegna Hrádecky con un forte diagonale di destro. Tedeschi a loro volta pericolosi, prima con una traversa colpita da Diaby da fuori area, poi con diagonale di Bellarabi respinto da Buffon. Il Bayer abbassa il ritmo dopo la notizia del vantaggio dell'Atletico Madrid sul Lokomotiv. Prova ad approfittarne la Juve, pericolosa ancora con Higuain. Prima dell'intervallo bell'intervento di Demiral su Havertz, di fatto il centrale turco evita un gol sicuro.

Nel secondo tempo i ritmi restano gli stessi, blandi. La Juve prova ad attaccare con maggior convinzione, ma manca di precisione al momento di innescare le punte. In particolare Bernardeschi sbaglia più di un pallone da servire a Ronaldo e Higuain. Al bomber portoghese viene anche annullato un gol per fuorigioco. Meglio il Pipita come rifinitore, ma sul suo cross basso Sinkgraven anticipa Bernardeschi pronto ad appoggiare in rete. Sarri prova a dare una scossa alla partita inserendo Dybala per Bernardeschi, schierando così per poco meno di mezzora il tridente che tutti i tifosi vorrebbero sempre vedere. Proprio la Joya appena entrato si rende subito pericoloso, con un destro dal limite di poco fuori. E' il preludio al gol che arriva al 75' con Cristiano Ronaldo, che finalizza a porta vuota una pregevole azione costruita da Rabiot e rifinita da Dybala. Il numero 10 bianconero si ripete al 92', quando serve a Higuain la palla del 2-0 che il Pipita non sbaglia. Tutto troppo facile.

