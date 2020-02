Champions League, la Juve sconfitta 1-0 a Lione

Passo falso della Juve in Champions League: i bianconeri cade 1-0 in casa dell'Olympique Lione e complica il suo cammino verso i quarti di finale. La squadra di Sarri regala un tempo all'avversario, che capitalizza nel migliore dei modi la rete alla mezzora di Tousart, e nella ripresa resiste al ritorno dei bianconeri. Servirà l'impresa a Torino per far proseguire il sogno Champions. Giovedì, invece, in campo le italiane di Europa League per i sedicesimi di finale. Alle 18.55 la Roma in trasferta contro il Gent deve difendere l'1-0 dell'andata. Alle 21 l'Inter contro il Ludogorets: i nerazzurri forti del 2-0 maturato nel primo match.

