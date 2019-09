Champions League: la Juve pareggia a Madrid, Atalanta strapazzata a Zagabria

2-2 per i bianconeri, rimontati dall'Atletico. Con la Dinamo comincia invece male la storica prima avventura in Champions dei bergamaschi

Un pareggio e tanto amaro in bocca per la Juventus di Maurizio Sarri all'esordio stagionale in Champions League. I bianconeri pareggiano 2-2 al Wanda Metropolitano ma possono recriminare, con loro stessi, di aver sciupato un vantaggio di due reti. E' Cuadrado a sbloccarla al 48' ben imbeccato da Higuain. Al 65' il 2-0 firmato da Matuidi. La Juve sembra in paradiso, ma Savic dopo 5 minuti accorcia le distanze. La beffa al 90' firmata da Herrera con un colpo di testa su corner. Comincia invece male la storica prima avventura in Champions dell'Atalanta. La squadra di Gasperini cade 4-0 in trasferta a Zagabria contro la Dinamo: Leovac sblocca il risultato, poi una tripletta di Orsic stende i bergamaschi.

