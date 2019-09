Champions League, l'Inter rischia e pareggia 1-1 con lo Slavia Praga

Nella gara di debutto del gruppo F i nerazzurri vanno in svantaggio e riacciuffano il match solo in recupero con Barella

Esordio non brillante dell'Inter in Champions League. Nella prima gara del girone F la squadra di Conte non va oltre l'1-1 contro lo Slavia Praga a San Siro. I nerazzurri rischiano addirittura lo scivolone interno dopo il gol dei cechi firmato da P. Olayinka al 63'. Il pareggio dei padroni di casa arriva in recupero la 92' con Nicolò Barella che ribatte in rete una palla finita sulla traversa dopo una punizione di Sensi.

