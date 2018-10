Annullato gol a Kean. Champions, Juventus-Young Boys 3-0 | Live

JUVENTUS-YOUNG BOYS 3-0

5', 33' e 69' Dybala

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Matuidi (46' Emre Can), Pjanic (71' Khedira), Bernardeschi, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic (77' Kean). All. Massimiliano Allegri.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Schick, Camara, Von Bergen, Benito; Sulejmani (71' Ngamaleu), Sanogo (46' Lauper), Sow, Fassnacht (71' Assalé); Ngamaleu, Hoarau. All.: G. Seoane.

NOTE: Ammoniti Bertone e Sanogo (YB). Espulso Camara per doppia ammonizione.

ARBITRO: Karasev (Russia)

93' È FINITA! JUVE IN SCIOLTEZZA SULLO YOUNG BOYS E TESTA DEL GIRONE CON 6 PUNTI. Restate su LaPresse per il commento e le pagelle!

86' Gol annullato a Kean per fuorigioco: lancio lungo per l'attaccante ex Verona che stoppa e mette in rete, ma era già tutto fermo

82' Oramai la Juve aspetta solo il fischio finale per festeggiare la sua seconda vittoria su due in Champions League. In totale sono nove vittorie su nove partite in stagione

78' Secondo giallo a Camara! Fuori il centrale difensivo dello Young Boys. Svizzeri in 10 e con i cambi esauriti!

77' Esce Mario Mandzukic per Kean. Un po' fuori il gioco stasera il croato, che però è sempre prezioso nei palloni arpionati dentro l'area di rigore avversaria. Applausi convinti da tutto lo stadio. Al suo posto

75' Ammonito Camara

73' Tenta di piazzarla Lauper da fuori, para Szczesny

71' Triplo cambio: entra Khedira per Pjanic nella Juve, Ngamaleu per Sulejmani e Assalé per Fassnacht nello YB.

69' DYBALA! È 3-0 JUVE! Tris dell'argentino: vari tocchi di prima e cross al centro per Mandzukic che non aggancia, arriva Cuadrado sul pallone che la tocca al centro per l'argentino, da solo, a porta completamente vuota. Vittoria in cassaforte!

66' Juve troppo leziosa in campo: Allegri continua a richiamare i suoi non tranquillo

61' Hoarau! Vicino al gol lo Young Boys nella sua prima vera occasione della partita: tiro a giro deviato da Barzagli e palla di poco fuori. Ha tremato la Juve

59' La Juve controlla in mezzo al campo e avanza con giocate di prima intenzione

55' Pjanic! Ci prova il bosniaco: blocca a terra Von Ballmoos

55' Fassnacht se ne va da solo sulla sinistra, ma il cross è completamente sbagliato e arriva tranquillo tra le mani di Szczesny

52' Sow dal limite: alto di molto sopra la traversa

49' Chiede un rigore la Juve dopo l'intervento di Von Bergen su Dybala: si prosegue

48' Palo Juve! Ancora Dybala su assist di Berbardeschi. Vicina al 3-0 la Juve

46' SI RIPARTE! Dentro Lauper lo Young Boys al posto di Sanogo, dentro Emre Can per Matuidi nella Juve

È un primo tempo a senso unico quello della Juventus allo Stadium. Palla quasi sempre nella metacampo dello Young Boys e partita a senso unico, sbloccata subito da Paulo Dybala. L'argentino è in palla, recupera palloni su palloni e lancia i contropiedi bianconeri, ma è anche lesto a sfruttare gli errori avversari. Come al 34', quando un tiro di Matuidi da fuori area viene respinto corto da Von Ballmoos e l'argentino numero 10 mette in rete col piatto sinistro. Gli svizzeri sono poca cosa e si vanno vedere solo con Sulejmani all'11' (saltato Szczesny ma posizione troppo defilata per trovare la porta) e con un tiro alle stelle di Sanogo. Finora è 2-0 Juve.



45+1' Finisce qui il primo tempo dopo un minuto di recupero! Tra Juve e Young Boys è 2-0.

41' Ammonito Sanogo che travolge Pjanic in area

37' Ci prova Sanogo al volo dopo una respinta corta della difesa bianconera: palla alle stelle

35' In difficoltà lo Young Boys che si è fatto vedere pochissimo finora. Juventus padrone del gioco finora

34' ANCORA DYBALA! Tiro di Matuidi da fuori area, si avventa l'argentino sulla respinta corta del portiere e col piatto sinistro mette dentro!

30' Hoaurau travolge Benatia durante uno stop, fallo in favore della Juve

27' Alex Sandro, cross invitante per Dybala: l'argentino non arriva sul pallone

24' Ammonito Leonardo Bertone, intervento duro su Mandzukic

19' Dybala! Vicino al 2-0 la Juve. Bernardeschi entra in area dalla sinistra e la tocca al centro per l'inserimento dell'argentino, ma piatto troppo centrale e Von Ballmoos la blocca in due tempi

18' Bernardeschi ci prova su punizione dalla sinistra, ma il cross è troppo sul portiere

16' Cuadrado! Ci prova il colombiano dalla destra, dentro l'area, ma tiro alto sopra la traversa

14' Bernardeschi! Conclusione dell'ex Fiorentina da fuori, Von Ballmoos non trattiene e Von Bergen mette in angolo. Buona Juve!

11' Young Boys vicino al pareggio! Palla lunga per Sulejmani che supera Szczesny ma è troppo defilato e non trova la porta!

9' Bonucci a terra, ma nulla di grave per il difensore protagonista dell'assist a Dybala che ha portato la Juve in vantaggio

6' DYBALA! LA JUVE È IN VANTAGGIO! Lancio di Bonucci per l'argentino che controlla, supera Camara e batte il portiere ospite dal dischetto! Esplode lo Juventus Stadium

3' Lo Young Boys controlla

2' Punizione dalla sinistra per la Juve: lo Young Boys respinge e parte il contropiede

1' SI PARTE!

Tutto pronto all'Allianz Stadium tra Juventus e Young Boys. I bianconeri vogliono bissare con una vittoria dopo il match di Valencia (con un CR7 in meno, squalificato) e si affidano a Dybala, Mandzukic davanti. Svizzeri che cercano il riscatto dopo la sconfitta contro il Manchester, in casa, per 3-0.

