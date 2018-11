Pjanic ci prova: respinge la difesa ospite. Champions League, Juventus-Manchester United 0-0 | Live

JUVENTUS-MANCHESTER UNITED 0-0 | Live

22' Punizione di Sandro dalla sinistra, il cross sul secondo palo non è però buono per un fallo di Smalling su Alex Sandro

19' Pjanic da punizione forte sul primo palo: allontana la difesa dello United

16' Ronaldo ci prova dai 30 metri: sinistro a un metro dalla porta di De Gea

12' Matic duro su Dybala: ammonito

10' Gara ad alto ritmo allo Stadium, ma finora è ancora 0-0

8' Lingard verticalizza per Martial, dopo alcune finte al limite dell'area il francese conclude addosso a Bonucci

4' Dybala per Ronaldo, CR7 calcia subito verso la porta. La difesa United ribatte: sarà corner per la Juve

2' Young crossa in mezzo ma Chiellini è bravo ad allontanare

1' Partiti!



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Sanchez, Martial. All. Mourinho

ARBITRO: Hategan (Romania)

NOTE: Ammonito Matic (M)

