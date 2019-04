Champions League, Juventus-Ajax

JUVENTUS-AJAX 1-2 | LIVE



62' Raddoppia l'Ajax dopo una fase di dominio olandese. Angolo da destra. Colpo di testa di De Ligt e gol nell'angolo destro di Szcesny

35' Pareggia l'Ajax con Van de Beek che sembra in fuorigioco su un tiro sbagliato e smorzato di Zlyech ma è tenuto in linea da un difensore della Juve. Turpin concede il gol dopo il silent check col Var.

28' Gol di Ronaldo, Juventus in vantaggio. Su angolo da sinistra c'è mischia in area. Quelli dell'Ajax si spingono tra loro (Blind e De Ligt), Cr/ entra in velocità e la mette dentro di testa. Turpin va a vedrerla e concede il gol. Tra le due panchine quasi una lite. ten Hag protesta vivacemente e Allegri, urlando, lo manda a quel paese.

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Khedira, Barzagli, Kean, Cancelo, Bentancur, Spinazzola. All. Allegri.All. Allegri.

AJAX: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Veltman; Van De Beek, Schone, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres. A disp. Varela, Sinkgraven, Huntelaar, Magallàn, De Wit, Ekkelenkamp. All. ten Hag. Arbitro: Turpin (Fra).

BARCELLONA - MANCHESTER UNITED 3-0

61' Coutinho su passaggio di Jordi lba. Gran tiro da fuori con palla sotto la traversa.

20' Raddoppio di Messi che ruba palla al limite e tira da 20 metri. De Gea sbaglia l'intervento

16' Gol di Messi. Gran tiro da fuori area dopo aver rubato palla, fatto fuori Young e Fred e sberla angolata



