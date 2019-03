Champions League, per la Juve serata senza appello contro l'Atletico Madrid

La Juventus si gioca tutto questa sera (21, Allianz stadium) nel ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Si parte dal 2-0 per gli spagnoli con i gol realizzati all'andata da Gimenez e Godin. Allegri non avrà Douglas Costa e sceglie Spinazzola (che non ha ancora giocato in Champions) per la fascia sinistra. Simeone deve fare i conti con le assenze di Lucas Hernandez e Luis Felipe. Sono stati venduti 41.500 biglietti, che non è un "sold out" perché mancano qualche biglietto rimasto invenduto nel settore ospiti. Si batterà il record di Juventus-Manchester United (7 novembre 2018) che è di 4 milioni e 194 mila euro. E' previsto un incasso superiore ai 5 milioni di euro.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Joao Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

ATLETICO MADRID: (4-4-1-1): Oblak; Juanfran,Gimenez,Godin,Saul Niguez; Vitolo, Rodrigo, Koke, Lemar; Griezman; Morata. All.Simeone

Arbitra Bjorn Kuipers, l'arbitro olandese considerato il più ricco del mondo grazie alla sua catena di supermercati "C1000" che gli danno un patrimonio stimato in 12 milioni di dollari.

