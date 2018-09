Champions: Icardi-Vecino, Inter all'ultimo soffio. Con il Tottenham è 2-1

INTER-TOTTENHAM 2-1

53' Eriksen (T), 86' Icardi (I), 92' Vecino (I)

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano (71' Keita), Nainggolan (88' Borja Valero), Perisic (63' Candreva); Icardi. All. Spalletti

Tottenham (4-2-3-1): Vorm; Aurier, D. Sánchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembélé; Lamela (71' Winks), Eriksen, Son (63' Lucas Moura); Kane. All. Pochettino

Arbitro: Tourpin (Francia)

Una partita senza senso e senza logica. L'Inter subisce il vantaggio inglese con un fortunoso gol di Eriksen (tiro deviato da Miranda), sembra subire il colpo, ma negli ultimi cinque minuti la ribalta con il cuore, incredibilmente, grazie a Icardi e Vecino. Primo tempo bloccato, con le squadre che si studiano e cercando di colpire negli ultimi dieci minuti. Ripresa più emozionante. Prima il gol del centrocampista dopo un miracolo di Handanovic. Poi, quando la squadra di Pochettino sembrava controllare il risultato, ecco il capolavoro firmato da Mauro Icardi, che su cross di Asamoah insacca al volo di destro. La pressione porta i suoi frutti tre minuti dopo, quando il numero 8 nerazzurro la ribalta di testa: da calcio d'angolo di Candreva, Skriniar fa la torre al centro e Vecino può mettere in rete tutto solo. Spalletti e i suoi ragazzi a punteggio pieno nel girone B. Tottenham all'inferno, per gli ospiti la crisi di risultati continua. Inter che ha già cancellato la sconfitta di sabato contro il Parma.

LEGGI ANCHE, INTER-TOTTENHAM: IL FOTORACCONTO

IL FILM DELLA PARTITA

Secondo tempo

95' È FINITAAAAAAAAA! L'INTER VINCE ALL'ULTIMO SOFFIO! Icardi-Vecino e punteggio pieno! Una partita senza senso e logica. Che spettacolo, la Champions!

92' VECINOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! L'INTER LA RIBALTA!!!! Colpo di testa di Skriniar al centro per Vecino, l'uruguaino trafigge Vorm di testa. L'Inter vola!

91' L'Inter spinge, calcio d'angolo dalla sinistra per i nerazzurri.

90' Saranno quattro i minuti di recupero per le speranze di vittoria nerazzurre.

88' Esce Nainggolan ed entra Borja Valero per l'Inter. Più qualità e meno sostanza nel centrocampo nerazzurro. Esce Kane per Danny Rose nel Tottenham.

86' - CHE G⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽L di @MauroIcardi! Cross dalla sinistra di @Asabob20, Maurito si coordina e al volo con il destro trova un gol... #InterTottenham 1-1 #UCL pic.twitter.com/7cbYlcRCU5 — Inter (@Inter) 18 settembre 2018

86' ICARDIIIIIII! CHE GOL DELL'ARGENTINO! Calcio al volo STREPITOSO da fuori area imprendibile per Vorm! Saranno 5 minuti di fuoco!

81' Nainggolan per Candreva: l'ex Lazio stoppa all'interno dell'area, ma calcia alto sopra la traversa.

78' Nainggolan attaccato da Dier, calcio di punizione per l'Inter.

76'Il Tottenham prova a controllare la palla, l'Inter è stanca. Meno di un quarto d'ora al 90esimo.

72' Entra Keita Baldè per Politano per i nerazzurri. Esce Lamela per Harry Winks nel Tottenham.

71' ANCORA IL TOTTENHAM! Lucas per Lamela, tra i migliori del Tottenham, cerca il tiro ma Handanovic respinge.

68' PALLA GOL PER IL TOTTENHAM! Lucas in area è fermato da De Vrij, la palla finisce a Lamela che però spara addosso a Handanovic.

65' Vorm si allunga la palla durante un possesso con i piedi. Icardi si butta in scivolata per rubargliela ma lo trovalgo. Calcio di punzione dal fondo per il Tottenham.

64' Cambio nell'Inter: esce un buon Ivan Perisic, entra Antonio Candreva. Per il Tottenham è uscito Son per Lucas Moura.

62' Politano prova il cross al centro per Icardi, ma la palla finisce sul fondo.

60' Ci prova Miranda di testa su calcio di punizione, David è costretto a mettere in angolo.

57' PERISIC! Colpo di testa del croato su cross di Vecino, ma la conclusione è debole e Vorm blocca.

56' L'Inter ha acccusato il colpo e ora il Tottenham fa la partita. Lamela ci prova da fuori e di pochi metri non prende la porta.

53' - Incredibile carambola e Tottenham in vantaggio: il destro di Eriksen impatta sulla schiena di @miranda023, il pallone si impenna e scavalca #Handanovic#InterTottenham 0-1 #UCL

53' - Incredibile carambola e Tottenham in vantaggio: il destro di Eriksen impatta sulla schiena di @miranda023, il pallone si impenna e scavalca #Handanovic#InterTottenham 0-1 #UCL — Inter (@Inter) 18 settembre 2018

53' ERIKSEN! Il Tottenham è in vantaggio. Gol fortuito del centrocampista che riesce a trovare l'incrocio dei pali dopo un tiro al volo deviato da Miranda. L'Inter è sotto.

50' Ammonito Vertonghen. Inter più convincente in questo avvio di secondo tempo.

47' POLITANO! Il tiro a giro dell'ex Sassuolo sorprende Vorm, ma la palla finisce fuori di pochi metri.

46' SI RINIZIA!

Primo tempo

Primo tempo bloccato tra Inter e Tottenham. I nerazzurri provano a giocare molto sulle fasce, gli inglesi in contropiede e sui calci da fermo di Eriksen. Negli ultimi 10 minuti il ritmo si è alzato e la squadra di Pochettino ha rischiato di andare per due volte in vantaggio. Finora lo 0-0 è comunque giusto. Si attende la giocata importante che possa sbloccare il risultato.

45' Finisce il primo tempo al Meazza senza nessun minuto di recupero. Tra Inter-Tottenham al momento è 0-0.

42' TOTTENHAM ANCORA VICINO AL VANTAGGIO! L'ex Roma Lamela fa un filtrante per Sanchez dentro l'area che prova a metterla al centro. Handanovic la respinge in tuffo.

39' Tiro sulla barriera di Politano, poi Vorm blocca la palla da calcio d'angolo.

38' Ammonito Sanchez per un fallaccio su Nainggolan. Calcio di punizione dai 35 metri per l'Inter.

37' KANE A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Cross in mezzo di Eriksen, l'attaccante stoppa, salta Handanovic ma si scorda di calciare e la palla finisce sul fondo. Ha tremato il Meazza.

36' Cross al centro di Son ma nessuno tocca in mezzo all'area. Il Tottenham tenta sempre la giocata in contropiede.

34' Ci prova per due volte l'Inter! Prima con Naingollan che recupera palla a Vertonghen ma affretta la conclusione al centro per Icardi, anticipata dalla difesa inglese. Subito dopo è Brozovic a provarci dalla destra, fuori area, ma la palla finisce di qualche metro sul fondo.

30' Da punizione Eriksen crossa al centro e Sanchez schiaccia di testa, ma la palla è di Handanovic.

27' Superata la metà del primo tempo: squadre ancora timide negli attacchi e in fase di studio, si attende una giocata importante.

26' Cross al centro di Perisic, palla deviata da Aurier di testa e Vorm salva il risultato!

24' Asamoah in verticale per Icardi, ma la palla è recuperata da Dier.

20' Ammonito Milan Skriniar per un fallo su S. Heung-Min.

18' Intervento al limite di Davies su Nainggolan, ma per Turpin non ci sono gli estremi per un cartellino giallo.

13' Primo tiro del Tottenham verso la porta di Handanovic: ci prova Eriksen da calcio di punizione, ma il portiere nerazzurro respinge di pugno.

11' Naiggolan cerca di prolungarla di testa per Perisic in mezzo all'area, ma viene anticipato dalla difesa del Tottenham. Continua a pressare la squadra di Spalletti.

8' Ci prova l'Inter. Da calcio d'angolo la palla finisce sui piedi di Nainggolan che però calcia alto sopra la traversa. Buon avvio dei nerazzurri!

4' Squadre in fase di studio finora. Si attende il primo lampo da parte di una delle due formazioni.

1' SI PARTE! Inizia Inter-Tottenham a San Siro.

FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Tottenham (4-2-3-1): Vorm; Aurier, D. Sánchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembélé; Lamela, Eriksen, Son; Kane. All. Pochettino

Arbitro: Turpin (Francia)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata