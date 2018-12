Handanovic salva su De Jong! Champions League, Inter-Psv 0-1 | Live

I nerazzurri devono vincere e sperare in un passo falso del Tottenham al Camp Nou contro il Barcellona. Con un pari sia degli italiani che degli inglesi passerebbe la squadra di Pochettino per la miglior differenza reti

INTER-PSV 0-1 | Live

13' Lozano (P)

15' Ora l'Inter trema: altro disastro di Asamoah, Handanovic miracoloso su De Jong

13' Incredibile a San Siro! Il Psv è in vantaggio e ora l'Inter sarebbe fuori. Clamoroso errore di Asamoah che viene beffato da Bergwijn, cross facile e l'attaccante insacca

12' In questo momento l'Inter sarebbe qualificata! Dembelé ha portato in vantaggio il Barça contro il Tottenham

11' D'Ambrosio dal fondo: Viergever spazza

6' Palo dell'Inter! Icardi pesca Perisic dopo un taglio del croato, ma il colpo di testa finisce sul legno

1' Si parte!

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Candreva, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic. All. Spaletti

PSV (4-2-3-1): Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angelino; Hendrix, Gutierrez, Rosario; Bergwijn, de Jong, Lozano. All. Van Bommel

ARBITRO: Zwayer (Germania)

L'INTER SI QUALIFICA SE: Vince e il Tottenham non si impone al Camp Nou contro il Barça già qualificato. Con un pari degli italiani e degli inglesi, passerebbero i secondi in virtù di una migliore differenza reti: otto gol fatti e nove subiti dalla squadra di Pochettino, cinque realizzati e sei subiti da quella di Spalletti.

