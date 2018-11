Suarez fa tremare San Siro! Champions League, Inter-Barcellona 0-0 | Live

21' Ancora Suarez! Altro brivido per l'Inter: lancio di Alba in mezzo all'area per l'uruguaiano che stoppa di faccia e con un pallonetto supera Handanovic. Per fortuna dei nerazzurri, palla che finisce fuori alla sinistra del portiere

18' Asamoah! Triangolo tra l'ex Juve e Perisic: il ghanese da dentro l'area non aggancia bene e manda alto

17' Suarez per Alba e subito colpo di prima per Coutinho: bravo Vrsaljko a interrompere l'azione

15' Spazza Suarez il calcio di punizione di Politano, Inter che riparte dalla propria difesa

14' Fallo dubbio di Lenglet a Politano: interessante calcio di punizione per l'Inter dalla destra

11' Suarez! Che brivido per l'Inter. Handanovic sbaglia il rinvio a centrocampo, Rakitic la fa sua e la tocca in verticale per il numero 9 blaugrana che rientra e da dentro l'area tira di poco alto sopra la traversa

10' Politano al centro, ma nessuno interviene. Sulla sinistra Nainggolan la rimette subito in area: palla insidiosa, blocca Ter Stegen

8' Che partita a San Siro! Suarez entra in area dalla sinistra e salta Skriniar, palla al centro ma Dembelé è in ritardo

7' Coutinho sulla sinistra per Jordi Alba, ma l'arbitro ferma per fuorigioco

3' È già battaglia a viso aperto tra le due formazioni. Il Barcellona prova subito a condurre il gioco con il suo possesso palla, Inter che fatica nell'impostazione della manovra

2' Risponde subito il Barcellona! Handanovic in tuffo respinge la conclusione da fuori a giro di Dembelé

1' Ci prova subito l'Inter. Asamoah al centro, cross deviato da Piqué, Politano la tocca per Icardi ma l'arbitro ha già fischiato fuorigioco

1' Si parte! È cominciato il big match!

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Dembelé, Suarez, Coutinho. All. Ernesto Valverde

ARBITRO: Marciniak (Polonia)

