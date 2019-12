Champions League: Inter-Barcellona 1-2, nerazzurri eliminati

L’Inter di Antonio Conte è fuori dalla Champions League. Nonostante l’assenza di Messi un Barcellona già qualificato si impone per 2-1 a San Siro in una gara valida per la sesta giornata del girone F di Champions League. I gol al 22’ di Perez, al 44’ di Lukaku e all’87’ del baby Fati. Con questo risultato nerazzurri eliminati, vista la concomitante vittoria per 2-1 del Borussia Dortmund sullo Slavia Praga. Nerazzurri retrocessi in Europa League. Sfuma, quindi il primo obiettivo stagionale per la squadra di Conte che ora proverà visibilmente a dare tutto in campionato dove al momento è sempre prima in classifica davanti alla Juventus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata