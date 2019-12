Champions League, impresa Atalanta: batte Shakhtar 3-0 e vola agli ottavi

Fondamentale per i nerazzurri anche la vittoria del Manchester City per 4-1 in casa della Dinamo Zagabria

Impresa incredibile dell'Atalanta, che si impone per 3-0 in casa dello Shakhtar Donetsk e si qualifica per gli ottavi di finale alla sua prima storica partecipazione in Champions League. Fondamentale per i nerazzurri anche la vittoria del Manchester City per 4-1 in casa della Dinamo Zagabria. Dea seconda nel girone alle spalle proprio della squadra di Pep Guardiola. Tutte nella ripresa le reti: al 68' sblocca il risultato Castagne dopo un lunghissimo consulto del VAR per valutare la posizione di Gomez, autore dell'assist. Il raddoppio all'80' di Pasalic. Di Gosens il tris al 94'. Shakhtar in dieci per l'espulsione di Dodò. Fantastica la maturità con cui i ragazzi di Gasperini hanno controllato la gara, piazzando il colpo del ko al momento giusto. Impresa storica della Dea, capace di ribaltare una situazione nel girone che sembrava disperata dopo le prime due sconfitte tenendo conto delle assenze pesantissime di Ilicic e Zapata. E invece la Gasperini band riesce ancora una volta a stupire tutti: chapeau!

Nel gelo di Kharkiv, Gasperini schiera il solito 3-4-2-1 con Papu Gomez e Pasalic a supporto dell'unica punta, Muriel. A centrocampo Freuler e de Roon con Castagne e Gosens esterni. In difesa Djimsiti, Palomino e Masiello. Nello Shakhtar, Castro risponde con un 4-2-3-1 che prevede Junior Moraes centravanti e dietro di lui Tete, Kovalenko e Taison. Da segnalare che i 500 tifosi atalantini arrivati da Bergamo, sono stati costretti a una deviazione nel viaggio verso Kharkiv a causa della nebbia.-

Inizio veemente dell'Atalanta, che in meno di dieci minuti va per due volte vicina al gol con Muriel. La compagine ucraina patisce il pressing furibondo dei nerazzurri e perde troppi palloni nella sua metà campo, consentendo al Papu e compagni di arrivare con troppa facilità in area di rigore. Al quarto d'ora proprio il trequartista argentino vede una sua conclusione da centro area respinta dalla difesa. Lo schieramento così aggressivo dell'Atalanta, però, comporta anche spazi pericolosi concessi allo Shakhtar che non a caso alla prima vera incursione trova il gol con Kovalenko. Per fortuna dei nerazzurri la rete viene annullata per fuorigioco. Poco dopo la mezzora, ancora padroni di casa pericolosi con un colpo di testa di Moraes salvato in angolo da un super Gollini. Prima dell'intervallo si rivede l'Atalanta, con un sinistro dal limite di Muriel debole e centrale.

Anche nel secondo tempo è la squadra di Gasperini a scattare meglio dai blocchi, pericolosa ancora con Muriel da fuori area e poi con un colpo di testa di poco alto di Djimsiti su angolo. Le notizie che arrivano da Zagabria, con il vantaggio del City sulla Dinamo, mettono il turbo ai nerazzurri. Gasperini rompe gli indugi e inserisce Malinovskyi per Masiello, per uno schieramento più offensivo con de Roon arretrato in difesa. Al 67' arriva meritato il vantaggio dell'Atalanta firmato da Castagne su assist di Papu Gomez, rete convalidata dopo un lunghissimo consulto del VAR per valutare la posizione di partenza del trequartista argentino. E' ora lo Shakhtar a dover cercare il gol, così si aprono varchi per il contropiede dei nerazzurri. Per i padroni di casa la situazione precipita quando Dodò si fa espellere per doppia ammonizione. Bravissima l'Atalanta a piazzare il colpo del ko all'80' con il raddoppio di Pasalic, su azione di calcio d'angolo. Poi ci pensano de Roon a deviare sulla traversa un tiro di Ismaily, e Gollini a blindare il risultato. Nel recupero Gosens cala il tris su papera colossala della difesa ucraina. Il sogno diventa realtà: la Dea è nell'Olimpo del calcio europeo.

