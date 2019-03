Champions League, i sorteggi di quarti di finale: la Juve sfida l'Ajax. Per il Napoli (Europa League) c'è l'Arsenal

Sorteggio abbastanza positivo per i bianconeri che qualora si qualificassero, affronterebbero in semifinale la vincitrice del derby d'Inghilterra tra Tottenham e Manchester City. Il Porto per il Liverpool e Barcellona per il Manutd. Le altre di EL: Villareal-Valencia, Benfica-Eintracht, Slavia Praga-Chelsea

Sorteggio abbastanza fortunato per la Juventus nei quarti di finale di Champions League. Dall'urna di Nyon è uscito l'Ajax di Amsterdam (andata in Olanda), dopo il Porto, teoricamente, la squadra più debole delle otto rimaste. Ma i giovani campioni olandesi allenati dall'emergente Erik ten Haag hanno compiuto una grande impresa negli ottavi andando a vincere 4-1 a Madrid per eliminare il Real di Solari. Nelle ultime settimane, dunque, si sono accreditati tra le migliori europee. Certo, la Juve determinata e quasi perfetta vista in casa con l'Atletico può farcela con qualunque avversario. E ci vorrà sicuramente quella Juve, una volta venisse superato l'Ajax per affrontare la vincente dello scontro britannico Tottenham-Manchester City. Dall'altro lato del tabellone, i due quarti sono: Liverpool-Porto (per gli uomini di Klopp non dovrebbe essere un grande problema) e Barcellona-Manchester United, altro scontro tutto da vedere. Paradossale la sfida "infinita" tra Tottenham e Manchester City che giocheranno tre partite di seguito: le due di Champions (9 e 16 aprile) e, subito dopo, il 20, torneranno in campo per la Premier League.

Europa League - Poca fortuna per il Napoli di Ancelotti che ha beccato l'Arsenal di Emery. Partita difficile (la prima in Inghilterra). Se gli azzurri dovessero passare il turno, incontrerebbero la vincente del derby spagnolo tra Villareal e Valencia. Gli altri sorteggi hanno dato il seguente risultato: Chelsea-Slavia Praga (sulla carta semplice per Sarri) e Benfica-Eintracht che si incontrerebero tra loro in semifinale. A questo punto, Ancelotti e Sarri potrebbero incontrarsi solo in finale.

Il calendario: 9/10 aprile: quarti di finale, andata; 16/17 aprile: Quarti di finale, ritorno; 30 aprile/1 maggio: semifinali, andata; 7/8 maggio: semifinali, ritorno; Sabato 1 giugno la finale al 'Wanda Metropolitano' di Madrid.

I sorteggi dei quarti di finale

Ajax-Juventus

Liverpool-Porto

Tottenham-Manchester City

Barcellona-Manchester United

Le semifinali

La vincente tra Ajax-Juventus e la vincente di Tottenham-Manchester City

La vincente di Liverpool-Porto e la vincente di Barcellona-Manchester United

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata