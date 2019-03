Champions League, i sorteggi di quarti di finale: la Juve sfida l'Ajax

Sorteggio abbastanza positivo per i bianconeri che qualora si qualificassero, affronterebbero in semifinale la vincitrice del derby d'Inghilterra tra Tottenham e Manchester City. Il Porto per il Liverpool e Barcellona per il Manutd

Sorteggio abbastanza fortunato per la Juventus nei quarti di finale di Champions League. Dall'urna di Nyon è uscito l'Ajax di Amsterdam (andata in Olanda), dopo il Porto, teoricamente, la squadra più debole delle otto rimaste. Ma i giovani campioni olandesi allenati dall'emergente Erik ten Haag hanno compiuto una grande impresa negli ottavi andando a vincere 4-1 a Madrid per eliminare il Real di Solari. Nelle ultime settimane, dunque, si sono accreditati tra le migliori europee. Certo, la Juve determinata e quasi perfetta vista in casa con l'Atletico può farcela con qualunque avversario. E ci vorrà sicuramente quella Juve, una volta venisse superato l'Ajax per affrontare la vincente dello scontro britannico Tottenham-Manchester City. Dall'altro lato del tabellone, i due quarti sono: Liverpool-Porto (per gli uomini di Klopp non dovrebbe essere un grande problema) e Barcellona-Manchester United, altro scontro tutto da vedere. Paradossale la sfida "infinita" tra Tottenham e Manchester City che giocheranno tre partite di seguito: le due di Champions (9 e 16 aprile) e, subito dopo, il 20, torneranno in campo per la Premier League.

Il calendario: 9/10 aprile: quarti di finale, andata; 16/17 aprile: Quarti di finale, ritorno; 30 aprile/1 maggio: semifinali, andata; 7/8 maggio: semifinali, ritorno; Sabato 1 giugno la finale al 'Wanda Metropolitano' di Madrid.

I sorteggi dei quarti di finale

Ajax-Juventus

Liverpool-Porto

Tottenham-Manchester City

Barcellona-Manchester United

Le semifinali

La vincente tra Ajax-Juventus e la vincente di Tottenham-Manchester City

La vincente di Liverpool-Porto e la vincente di Barcellona-Manchester United

