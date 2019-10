Champions League, Guardiola: "Una gioia vedere giocare Atalanta di Gasp"

Alla vigilia del match interno di Champions con l'Atalanta, Pep Guardiola elogia la Dea e il suo tecnico: "Quello che ha fatto l'anno scorso e sta continuando a fare l'Atalanta quest'anno è come vincere un campionato con una grande squadra, è una cosa incredibile - dichiara il tecnico del Manchester City - . Ho avuto la fortuna di conoscere Gasperini, è una gioia vedere giocare una squadra come la sua. Fa una cosa che non si vede più molto: attacca, salta l'uomo e rischia. E sono convinto che faranno lo stesso con noi".

Intanto i neroazzurri di Bergamo si preparano ad affrontare la prima trasferta nel Regno Unito, all'Etihad Stadium, dove incontreranno il Manchester City, detentrice del titolo nel campionato inglese. Un ostacolo proibitivo anche per i bookmakers: Stanleybet.it, quota il segno '1' dei Citizens con un comodo 1,20, mentre l'impresa nerazzurra vale 12 volte la scommessa. Agli uomini di Gasperini, dopo le due sconfitte iniziali nel girone, per lanciare la rimonta verso la qualificazione basterebbe anche un pari, dato a 6,60.

L'Atalanta vista nel primo tempo di sabato scorso contro la Lazio può comunque impensierire la macchina di Guardiola, che in Champions va a pieno regime (due vittorie senza neanche un gol incassato), ma in Premier si è recentemente inceppata proprio in casa, battuta 2-0 dal Wolverhampton. In ogni caso, viste le attitudini delle due squadre, è altamente probabile una partita ricca di emozioni e gol, tanto che la quota dell'Over su Stanleybet.it piomba a livelli inconsueti, 1,30, mentre l'Under si impenna fino a 3,20. Probabili marcatori Aguero e Gabriel Jesus, rispettivamente a 1,65 e 1,70, sul fronte neroazzurro Muriel e Ilicic rispondono a 2,20.

