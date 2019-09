Champions League: è subito super Napoli, Liverpool battuto 2-0

E' iniziata alla grande la nuova avventura del Napoli in Champions League. In un San Paolo praticamente tutto esaurito e molto carico, gli uomini di Ancelotti hanno battuto per 2-0 i campioni d'Europa del Liverpool al termine di una sfida equilibrata e vibrante che si è decisa solo negli ultimi 10 minuti di gioco. Azzurri in vantaggio all'82' grazie a un rigore di Mertens fischiato dall'arbitro tedesco Brych per un fallo di Robertson su Callejon. Al 92' ci ha pensato poi l'ex Tottenham e Juve Fernando Llorente a chiudere i conti approfittando di uno dei rarissimi errori del fenomeno olandese Van Dijk. Prima sugli scudi anche i due portieri: Meret ottimo su Salah e Manè, Adrian addirittura fenomenale su Mertens. Sempre per il girone E, larghissima vittoria dei Red Bull di Salisburgo che hanno battuto per 6-1 i belgi del Genk.

