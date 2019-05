Champions League, da Milan-Liverpool e Barça-Psg: le rimonte storiche

di Antonio Martelli

Solo quest'anno la Champions League ha già visto altre grandi rimonte oltre a quella realizzata ieri dal Liverpool contro il Barça ad Anfield: quelle della Juve contro l'Atletico Madrid, dell'Ajax contro il Real Madrid e del Manchester Utd contro il Psg tutte negli ottavi di finale. La competizione più affascinante a livello di club nelle sue precedenti edizioni annovera molte imprese simili, alcune entrate di diritto nella leggenda del calcio. Ripercorriamo così le più incredibili rimonte nella storia della Champions League.

La più sensazionale e memorabile, perché realizzata in finale, resta probabilmente quella compiuta sempre dal Liverpool ai danni del Milan nell'atto conclusivo dell'edizione 2004/2005 ad Istanbul. Con i rossoneri avanti per 3-0 alla fine del primo tempo (gol di Maldini e doppietta di Crespo), i Reds allenati allora da Rafa Benitez pareggiano con tre reti nel giro di sei minuti nel secondo tempo ad opera di Gerrard, Smicer e Xabi Alonso su rigore. Sotto shock il Milan perde poi la finale ai calci di rigore. I rossoneri di Carlo Ancelotti si prenderanno poi la rivincita sul Liverpool due anni dopo ad Atene.

Sempre in finale, non si può dimenticare la clamorosa rimonta del Manchester United ai danni del Bayern Monaco nella stagione 1998/1999. Sotto 1-0 a pochi minuti dal termine (gol di Basler per i tedeschi), gli inglesi di Sir Alex Ferguson ribaltano il risultato in pieno recupero con le reti di Sheringham al 91' e Solskjaer al 93'. Proprio l'allora attaccante norvegese, è stato protagonista in questa edizione della Champions di una altrettanto clamorosa rimonta da allenatore ai danni del Paris Saint-Germain negli ottavi: sconfitto per 0-2 a Old Trafford, Pogba e compagni battono i parigini per 3-1 al Parco dei Principi con un contestato rigore di Rushford nel finale.

Per quanto riguarda le squadre italiane, Milan protagonista in negativo di un'altra rimonta subita nei quarti di finale nella stagione 2003/2004. Dopo il successo per 4-1 all'andata contro il Deportivo La Coruna, Kakà (autore di una doppietta, poi reti di Shevchenko e Pirlo. Pandiani per gli iberici) e compagni crollano incredibilmente nella gara di ritorno in Spagna. I galiziani si impongono per 4-0 con i gol di Pandiani, Valeron, Luque e Fran. Una pesante rimonta l'ha subita anche il Napoli, negli ottavi di finale 2011/2012 contro il Chelsea. Dopo il successo dell'andata al San Paolo per 3-1 (doppietta di Lavezzi e gol di Cavani, Mata per gli inglesi), a Stamford Bridge i Blues (che vinceranno poi la Coppa, ndr) ribaltano tutto vincendo per 4-1 con gol di Drogba, Terry, Lampard su rigore e Ivanovic. Non basa al Napoli un gol di Inler.

Orgoglio italiano riscattato lo scorso anno dalla Roma, capace nei quarti di finale di ribaltare il pesante 4-1 subito dal Barcellona nell'andata al Camp Nou (autogol di De Rossi e Manolas, Pique e Suarez per i catalani, Dzeko per i giallorossi) con un memorabile 3-0 firmato da Dzeko, De Rossi su rigore e Manolas. Quest'anno resterà comunque nella storia l'impresa della Juve, che negli ottavi di finale ha ribaltato lo 0-2 dell'andata contro l'Atletico Madrid (gol di Godin e Gimenez) con uno scintillante 3-0 firmato tutto da Cristiano Ronaldo. Proprio CR7 nei quarti di finale del 2015/2016 realizza una impresa simile, quando con una tripletta al Bernabeu consente al Real Madrid di battere per 3-0 il Wolfsburg ribaltando lo 0-2 dell'andata in Germania.

Se il Barcellona è stato protagonista in negativo di due rimonte subite negli ultimi due anni, bisogna rendere onore ai blaugrana ricordando anche una incredibile 'remuntada' di cui sono stati protagonisti negli ottavi di finale della stagione 2016/2017. Sconfitti per 4-0 dal Paris Saint-Germain nella partita di andata (doppietta di Di Maria, gol di Draxler e Cavani), nella gara di ritorno al Camp Nou i catalani si impongono al Camp Nou con un incredibile 6-1 con i gol di Suarez, autorete di Kurzawa, Messi su rigore, doppietta di Neymar uno su penalty e la rete decisiva di Sergi Roberto al 95'. Non basta ai parigini un gol di Cavani. Blaugrana protagonisti di un altro storico ribaltone nei quarti del 1999/2000 quando eliminano il Chelsea dopo aver perso all'andata per 3-1 e vinto al ritorno per 5-1 ai supplementari con un gol decisivo di Patrick Kluivert.



