Champions League, Conte: "L'Inter darà il 110%, non vogliamo rimpianti"

Il tecnico nerazzurro alla vigilia del debutto nella fase a girone con lo Slavia Praga martedì alle 19 a San Siro: "Io non da Champions? luoghi comuni". Alle 21 in campo anche il Napoli al San Paolo con il Liverpool. Ancelotti: "Vogliamo essere protagonisti"

Antonio Conte carica l'ambiente interista per la Champions. "Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, giocare un calcio che li entusiasmi e con il quale possano identificarsi. Fissare obiettivi è difficile, vedremo strada facendo che cosa succederà. L'importante sarà non avere rimpianti e sapere che tutti hanno dato il 110%", ha detto il tecnico dell'Inter in un'intervista al sito ufficiale della Uefa, in vista dell'esordio in Champions League di martedì sera contro lo Slavia Praga in programma martedì alle 19 a San Siro.

"Io allenatore da campionato e non da Champions? Si vive di luoghi comuni. Ho giocato tre volte la Champions League, la prima con la Juve dopo aver vinto il campionato arrivando da due settimi posti. E siamo usciti ai quarti. La seconda siamo usciti nel girone e poi siamo arrivati in semifinale di Europa League. Poi una volta con il Chelsea che l'anno prima era arrivato decimo", ha affermato poi il tecnico pugliese.

Martedì tocca anche al Napoli che riceve il Liverpool al San Paolo alle 21. "La rosa è competitiva, si può competere su tutti i fronti. L'obiettivo è passare il turno e penso che ce la possiamo fare. Il Napoli in Champions vuole essere protagonista, poi il cammino dipende da tanti fattori. Ora dobbiamo superare il gruppo, poi si vedrà", ha affermato l'allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti

