Al Camp Nou, sfida per la testa del girone B: Barcellona-Inter

Le due squadre sono al comando appaiate con due vittorie in due gare. Non c'è Messi che si è rotto un braccio

L'Inter non ha quasi nulla da perdere a Barcellona. La squadra d Spalletti, arriva al Camp Nou per la diffficile sfida con il Barca con due vittorie in altrettante partite e sei punti in classifica in testa alla classifica alla pari con i catalani. Arbitra il il romeno Hategan. Il Barca è privo di Messi che si è rotto un braccio, ma Dembel, Suarez e Coutinho, danno sicurezza ai suoi tifodi. Le formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Dembélé, Suarez, Coutinho. All. Valverde

INTER (4-4-1-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Candreva, Vecino, Brozovic, Perisic; Borja Valero; Icardi. All. Spalletti

Arbitro: Hategan (Romania)

