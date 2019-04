Champions league, in campo Ajax-Juventus

Ajax-Juventus 0-1 alla fine del primo tempo, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Il gol di Cristiano Ronaldo al 45'.

Cr7 è partito come titolare nell'undici con cui la Juventus affronta l'Ajax. Allegri rinuncia a Chiellini infortunato, al suo posto c'è Rugani al fianco di Bonucci. Sulla destra gioca Cancelo e a sinistra Alex Sandro. A centrocampo Bentancur vince il ballottaggio con Khedira, al fianco di Pjanic e Matuidi. In avanti con CR7 ci sono Bernardeschi e Madzukic. In panchina Dybala e Kean. Nell'Ajax, il tecnico Ten Hag si affida ai due gioielli De Ligt in difesa e De Jong a centrocampo, in avanti il tridente composto da Ziyech, Tadic e Neres.

Prima della partita, fuori dallo stadio, un centinaio di tifosi italiani della Juventus sono stati arrestati perché trovati in possesso di fuochi d'artificio, spray al peperoncino e un coltello. nche un gruppo imprecisato di tifosi olandesi è stato arrestato circa due ore prima della partita, nel tentativo di organizzare una sorta di 'festa' all'esterno dello stadio caratterizzata da cori e lancio di fuochi d'artificio. Per riportare la situazione alla normalità sono intervenute le forze dell'ordine a cavallo, usati anche idranti per disperdere la folla.

AJAX-JUVENTUS 0-1

45' Cristiano Ronaldo

45' Cristiano Ronaldo segna su assist di Cancelo

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Schone, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres. A disp.: Varela, Kristensen, Sinkgraven, Huntelaar, Magallan, Dolberg, Ekkelenkamp. All: Ten Hag.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. A disp.: Perin, De Sciglio, Spinazzola, Khedira, Dybala, Douglas Costa, Kean. All: Allegri. A

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata