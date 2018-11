Champions, le pagelle di Roma-Real 0-2: orrore Fazio, Bale letale

di Alessandro Banfo

Le pagelle di Roma-Real Madrid 0-2, gara valida per la quinta giornata del Gruppo G di Champions League.

ROMA

Olsen 6.5: Sicuro nelle uscite e attento su Modric e Bale. Incolpevole sui gol.

Florenzi 6: Primo tempo da 7, ripresa in affanno fisico. Soffre di testa su Benzema.

Manolas 5.5: Buona gara nei primi 45', affonda con i suoi.

Fazio 4.5: Macchia una buona gara con errore da matita rossa che spiana la strada al gol di Bale. Assente anche su Vazquez.

Kolarov 6.5: IL migliore dei suoi, prova sempre a rendersi pericoloso e non molla mai.

Cristante 5.5: Corre, ma non graffia. In questo ruolo non sembra mai poter essere incisivo come ai tempi di Bergamo.

Nzonzi 5: Nonostante il fisico extralarge è invisibile. Forse non valeva quei 30 milioni spesi da Monchi…. (19' st Coric 5: Non si vede e non si sente).

Under 5: Nel primo tempo è una furia ma prima del break si divora un gol che avrebbe cambiato il match.

Zaniolo 6: Inizia timido, poi sale di livello e serve un quasi assist a Under. Sfiora il gol nella ripresa, positivo (24' st Karsdorp 5.5: Corre un po' a vuoto).

El Shaarawy 6: Abbastanza vivace in avvio, ma va subito ko. (22' pt Kluivert 4.5: Entra e sciupa subito. Ancora acerbo e a tratti anche presuntuoso).

Schick 5: Nel primo tempo spreca, poi scompare. Ha tecnica e fisica, ma manca il carattere. Con Dzeko davanti chissà come sarebbe finita…

Di Francesco 5.5: nel primo tempo si vede la Roma da Champions, ma a inizio ripresa il gol di Bale spegne la luce. Periodo nero.

REAL MADRID: Courtois 7; Carvajal 6, Varane 7, Sergio Ramos 6.5, Marcelo 5; Modric 6.5(36' st Valverde) M. Llorente 5.5, Kroos 6; Vazquez 6.5, Benzema 6.5(32' st Mariano Diaz), Bale 7 (39' st Asensio). All. Solari 7.

