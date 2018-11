Champions, le pagelle di Napoli-Stella Rossa: Mertens letale, Hamsik illuminante

di Vincenzo Guarcello

Mertens letale, Hamsik illuminante. Questi alcuni dei giudizi di Napoli-Stella Rossa 3-1, match giocato questa sera allo stadio San Paolo e deciso dalle reti di Hamsik (N), doppietta Mertens (N) e Ben Nalouhane (S), Qui le pagelle complete.

NAPOLI

OSPINA 6.5 - Nel primo tempo salva il risultato con una gran parata su Simic, ma non può nulla sul sinistro di Ben Nahoulane che riapre parzialmente la gara.

MAKSIMOVIC 6.5 - Bene sia da finto-terzino che da centrale difensivo. Altra buona prova in Champions per il giocatore serbo.

ALBIOL 6 - Fa buona guardia dal suo lato sui pochi attacchi offensivi della Stella Rossa. Esce per infortunio (dal 46' HYSAJ 5.5 - Si limita all'ordinaria amministrazione, sbagliando anche qualche appoggio di troppo in zona d'attacco).

KOULIBALY 6.5 - Dirige il reparto difensivo con la solita cattiveria, non disdegnando qualche sortita offensiva come sua consuetudine in questa stagione. Muro.

MARIO RUI 5.5 - Attacca con continuità dal suo lato, ma si perde Ben Nalouhane in occasione del gol dei serbi. Errore che per fortuna non impatta sul match, ma che potrebbe costare caro in ottica qualificazione per la differenza reti con il Liverpool.

CALLEJON 6 - Solita gara intelligente quella dello spagnolo, stantuffo instancabile lì sull'out di destra, ma ancora a secco di gol. Esce sul finale (dal 86' ROG sv).

HAMSIK 7 - Sblocca la gara con il più facile dei tap-in. Per il resto gioca la solita gara d'ordine e disciplina, condita anche dall'assist sontuoso in occasione del 3-0 di Mertens.

ALLAN 6.5 - Ringhia sugli avversari con la solita cattiveria. Gara di sostanza la sua, anche se meno appariscente rispetto alle ultime uscite.

FABIAN RUIZ 6.5 - Primo tempo da gran giocatore quello dello spagnolo, sempre nel vivo della manovra partenopea. Cala un po' nella ripresa, complice il triplo vantaggio sui serbi.

INSIGNE 6 - Meno incisivo rispetto al solito, ma comunque ordinato nel far girare la palla con la solita qualità. Esce sul finale (dal 77' ZIELINSKI SV).

MERTENS 7.5 - Rapace come pochi, si fionda su quel pallone di Fabian con la solita cattiveria, bucando poi Borjan con un delizioso tocco di esterno destro. Poi realizza anche la doppietta con un destro quasi al set, siglando il suo centesimo gol in maglia azzurra.

ALL. ANCELOTTI 6.5 - Tornano i titolarissimi e si vede. Gran partita di squadra per gli azzurri, che volevano la vittoria e alla fine la ottengono. Peccato che per la qualificazione bisognerà aspettare la gara di Anfield nella tana del Liverpool, match spartiacque della stagione dei partenopei.

STELLA ROSSA: Borjan 6; Simic 5.5, Babic 5, Degenek 5, Rodic 5.5; Krstcic 5, Gobelijc 5.5; Srnic 5.5 (dal 64' Jovancic), Marin 6, Ben 6.5; Stojiljkovic 5 (dal 46' Joveljic 5.5). Allenatore: Milojevic 5.5.



