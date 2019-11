Champions, la Juve supera l'Atletico 1-0 ed è prima girone

Missione compiuta per la Juventus. La formazione di Sarri, già qualificata per gli ottavi, supera l'Atletico Madrid all'Allianz Stadium (1-0) nell'incontro valido per la quinta giornata dei gironi di Champions e blinda il primo posto. A decidere la vittoria la grande rete su punizione di Paulo Dybala al 46' del primo tempo. Bianconeri che salgono a quota 13, la formazione di Simeone, al secondo ko consecutivo, resta a quota 7.

