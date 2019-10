Champions, la Juve batte 2-1 in rimonta la Lokomotiv Mosca

La Juventus fatica ma piega la Lokomotiv Mosca. Paulo Dybala salva i bianconeri che si impongono 2-1 sui russi nel match dell'Allianz Stadium, valido per la terza giornata del Gruppo D di Champions League. Successo in rimonta per la formazione di Sarri, scesa in campo con il tandem Dybala-Ronaldo e Bentancur a supporto sulla trequarti. A sbloccare il risultato sono gli ospiti con Miranchuk al 30' del primo tempo. Nella ripresa, la rimonta dei bianconeri con il micidiale uno-due firmato da Dybala (77' e 79'). Il successo permette alla Juventus di salire a 7 punti e di agganciare l'Atletico Madrid, vittorioso in precedenza con il Bayer Leverkusen.

