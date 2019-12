Champions, l'Inter sfida il Barca senza Messi. Conte: "Diamo tutto"

Tutto pronto per il big match di Champions tra Inter e Barcellona a San Siro. Blaugrana già qualificati e senza Messi non convocato per la gara di martedì sera alle 21, nerazzurri che con una vittoria sarebbero sicuri del passaggio agli ottavi. "Noi dovremo pensare molto a noi stessi, ad affrontare la partita nella giusta maniera e cercare di essere bravi noi. Non dovremo avere recriminazioni a fine fine partita", ha detto il tecnico Antonio Conte in conferenza stampa. "Daremo tutto, pur sapendo che dare tutto a volte può non bastare".

"Stiamo parlando del Barcellona, di una delle squadre più forti al mondo, con una rosa molto forte - ha proseguito -. Ogni anno partono con l'obiettivo di vincere tutto e se vuoi avere questo obiettivo significa che la rosa deve essere composta da 20-22 giocatori tutti molto forti. Loro giocheranno con la serenità del primo posto e affronteranno la partita senza pressione, questo può essere un aspetto positivo - ha aggiunto - La pressione a volte può appesantire le gambe e creare problemi".

San Siro avrà il compito di trascinare la squadra verso un successo che renderebbe ininfluente ogni risultato del Borussia Dortmund impegnato con lo Slavia Praga. "Ci aspettiamo energia positiva dal nostro stadio, da tutti i settori - ha dichiarato Conte -. E quando dico tutti mi riferisco ai calciatori in campo e ai tifosi sugli spalti. Bisogna perseguire tutti insieme questo prestigioso traguardo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata