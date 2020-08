Champions: Juve vince 2-1 ma è eliminata, Lione ai quarti

La Juventus supera 2-1 l'Olympique Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ma viene eliminata dalla competizione in virtù della sconfitta per 1-0 dell'andata in Francia. Gli ospiti si portano in vantaggio al 12' del primo tempo su rigore con Depay. Cristiano Ronaldo pareggia i conti al 43', sempre dal dischetto, e firma il 2-1 al 15' della ripresa. Il risultato però non cambia più e la Juve è costretta a salutare la Champions League.

IL TABELLINO

Il tabellino di Juventus-Olympique Lione 2-1, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.



JUVENTUS-OLYMPIQUE LIONE 2-1

Reti: pt 12' rig. Depay (O), 43' rig. Ronaldo (J); st 15' Ronaldo (J).



Juventus: Szczesny; Cuadrado (25' st Danilo), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (15' st Ramsey), Rabiot; Bernardeschi (25' st Dybala, 39' st Olivieri), Higuain, Cristiano Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Matuidi, Rugani, Demiral, Muratore. All. Sarri.



Olympique Lione: Lopes; Marcal, Marcelo, Denayer (16' st Andersen); Dubois (45' st Tete), Caqueret, Guimaraes, Aouar 7 (45' st Mendes), Cornet; Toko-Ekambi (22' st Reine-Adelaide), Depay (22' st Dembelè). A disp. Tatarusanu, Diomande, Rafael, Traorè, Jean Lucas, Bard, Cherki. All. Garcia.



Arbitro: Felix Zwayer (Ger).



Note: ammoniti Aouar, Depay, Dubois, Cornet, Marcal, Caqueret (O), Bentancur, Cuadrado, Sarri (J).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata