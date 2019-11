Champions, Juve espugna Mosca nel recupero: lampo di Douglas vale gli ottavi

Sotto la pioggia di Mosca, una magia di Douglas Costa regala alla Juventus il pass per gli ottavi. I bianconeri sbrigano l'insidiosa pratica Lokomotiv con non poche difficoltà e i soliti brividi: il successo arriva in pieno recupero, al 92', ed è firmato dal brasiliano entrato nella ripresa per Khedira. Una rete pesantissima che piega un avversario che rinuncia alle barricate e se la gioca a viso aperto. E che arriva a rispondere alla rete-lampo di Ramsey, ma con la complicità della papera di Guilherme (4'), dopo pochi minuti con Miranchuk. Signora che brilla solo a sprazzi ma che, al solito, si rivela spietatamente concreta nel momento decisivo. Nei prossimi impegni con Atletico e Bayer Leverkusen i bianconeri si giocheranno il primo posto del girone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata