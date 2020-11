Champions: Inter ko a Madrid, il Real si impone 3-2

Si fa davvero in salita il cammino dell'Inter verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri si sono dovuti arrendere al Real Madrid per 3-2 in una gara valida per il terzo turno della fase a gironi. Una partita ricca di gol ed emozioni e molto equilibrata quella che si giocata allo stadio Alfredo Di Stefano a Valdebebas, impianto scelto dal Real per giocare le sue gare casalinghe, con il Bernabeu inagibile. I Blancos sono partiti forte con i gol al 25' di Benzema e al 33' di Sergio Ramos. Al 35' Lautaro Martinez ha dato il via libera alla rimonta dei ragazzi di Conte che si è completata al 68' con Perisic. Nel finale però il nuovo e decisivo gol di Rodrygo per la squadra di Zidane. Nell'altra gara del girone B Borussia Moenchengladbach travolgente in casa dello Shakhtar Donetsk: i tedeschi si sono imposti per 6-0 e ora guidano il gruppo con 5 punti davanti a Real e Shakhtar a quota 4. Inter ultima con 2 soli punti.

