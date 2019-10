Champions, Inter beffata a Barcellona: 2-1 per i catalani

Al Camp Nou l'Inter gioca una grande partita, va in vantaggio subito con Lautaro Martinez e spreca diverse occasioni. Nella ripresa Suarez pareggia con gol capolavoro, poi dà la vittoria ai padroni di casa. Decisiva per Conte la doppia sfida con il Borussia Dortmund

Un'ottima Intere esce sconfitta per 2-1 da Barcellona, in una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Non basta ai nerazzurri il gol dopo 3' di Lautaro Martinez, bravo a sorprendere la distratta difesa di casa. Nella ripresa il Barcellona, con Messi in campo dal primo minuto, ribalta il risultato con una doppietta di Suarez al 57' e all'85'. Con questo risultato, i catalani agganciano il Borussia Dortmund al comando del Gruppo F con 4 punti. Inter e Slavia Praga (sconfitto in casa dai tedeschi) restano fermi a quota 1. Nerazzurri attesi ora da un doppio confronto decisivo con il Borussia Dortmund.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata