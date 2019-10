Champions: il Napoli si ferma sullo 0-0 a Genk

Il Napoli non va oltre il pareggio per 0-0 contro il Genk nell'incontro valido per la seconda giornata del Girone E di Champions League. Nel primo tempo il Napoli vicino al gol in almeno quattro occasioni nel corso del quale colpisce tre legni (due traverse con Milik e un palo di Callejion oltre ad un salvataggio sulla linea su tiro di Koulibaly). Nella ripresa la squadra di Ancelotti cerca di concretizzare con l'inserimento di Maertens e Llorente ma le occasioni sono sterili e poco incisive. Il Napoli con questo pareggio sale a 4 punti in classifica e aspetta stasera il risultato di questa sera del Salisburgo impegnato in trasferta contro il Liverpool battuto dai partenopei.

