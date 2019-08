Champions, i premi Uefa e i sorteggi: Juve trova Atletico, Napoli il Liverpool

La Juventus affronterà l'Atletico Madrid nel girone D. Nel Girone E, invece, il Napoli affronterà i campioni in carica del Liverpool. L'Inter invece affronterà Barcellona e Borussia Dortmund nel girone F. Ecco i sorteggi della Champions League 2019/2020. Assegnati anche i premi Uefa.

GIRONE A

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Bruges

Galatasaray



GIRONE B

Bayern Monaco

Tottenham

Olympiacos

Stella Rossa



GIRONE C

Manchester City

Shakhtar

Dinamo Zagabria

Atalanta

GIRONE D

Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Mosca



GIRONE E

Liverpool

Napoli

Salisburgo

Genk



GIRONE F

Barcellona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Praga



GIRONE G

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Lione

Lipsia



GIRONE H

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille

La stella del Barcellona Leo Messi ha vinto il premio di attaccante dell'Anno UEFA per la Champions League 2019.

Il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, ha premiato l'ex attaccante del Manchester United, Eric Cantona, con il 'premio del Presidente UEFA' per il 2019. Cantona, raggiante sul palco con il suo berretto, è stato premiato dall'UEFA "per la straordinaria carriera e per il suo impegno nel contribuire a migliorare la vita degli altri". Secondo Cantona "presto la scienza darà agli esseri umani la possibilità di essere eterni". "Adoro il calcio", ha detto il 53enne ex attaccante francese, che ha collezionato 45 presenze con la Francia, al presidente UEFA Ceferin.

Come da pronostici, Alisson Becker è stato premiato miglior portiere della ChampionsLeague 2019, torneo vinto con il Liverpool. "Tutti sognano di vincere la Champions, sono fiero perchè per me è sempre stato un obiettivo giocarla e vincerla. Sono grato alla mia famiglia e ai miei compagni per questo trofeo, spero ne vengano altri", ha dichiarato l'ex portiere della Roma dal palco di Montecarlo.

Virgil van Dijk ha vinto il premio di difensore dell'Anno UEFA per la ChampionsLeague 2019. Il 28enne centrale olandese del Liverpool ha mantenuto più volte la porta della propria squadra inviolata di qualsiasi difensore nei cinque campionati più importanti d'Europa la scorsa stagione e ha chiuso una meravigliosa annata con un prestazione da migliore in campo nella finale di UCL.

Franck de Jong ha vinto il premio di centrocampista dell'Anno UEFA per la Champions League 2019. De Jong è passato in estate dall'Ajax al Barcellona.

