Champions, Gasperini: "Contro il Liverpool non firmo per il pareggio"

Vigilia di Champions League per l'Atalanta, che domani sera alle 21.00 affronterà a Bergamo il Liverpool nella terza giornata di Champions League.

"La sfida contro il Liverpool servirà per capire il nostro livello, per noi è un grande test di prestigio, questo è lo spirito con cui arriviamo a confrontarci con questa partita. Il Liverpool è una dei team indicati come squadra di attacco. La base parte dalla capacità di conquistare la palla e poi di proporsi", ha dichiarato il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa.

"Domani sarà una di quegli appuntamenti che abbiamo sempre sperato di avere, incontrando una tra le squadre migliori al mondo. Servirà la migliore Atalanta. Il rammarico è che non c'è pubblico altrimenti sarebbe stata una festa. Questa partita ha un peso molto importante, il girone è molto equilibrato. Ogni partita rappresenta un crocevia importante", ha aggiunto Gasperini.

"Firmerei per un pareggio? Non si firma per niente. Conta la partita sul campo, queste sfide le dobbiamo affrontare con umiltà e poter imparare qualcosa per arricchirti. Se poi facciamo risultato sarà certamente importante per il girone", ha proseguito l'allenatore della Dea. "Analogia tra noi e loro? Il Liverpool è espressione di velocità abbinata alla tecnica e a una grande organizzazione di squadra".

"I complimenti di Jürgen Klopp ci rendono felici. Arriviamo alla partita di domani con l'intenzione di metterci alla prova contro i migliori del mondo e d'Europa. Marten De Roon e Robin Gosens sono infortunati, gli altri potrebbero recuperare. Klopp è un punto di riferimento per tutti gli allenatori, per noi è un onore affrontarli. Le prossime partite saranno fondamentali, affrontiamo la squadra più forte del girone. Per noi sarà importante ottenere punti per avere un vantaggio sull'Ajax, almeno in teoria. Ogni partita è importante", ha concluso Gasperini.

