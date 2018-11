Squadre a riposo. Champions League, Cska-Roma 0-1 | Live

CSKA-ROMA 0-1 | Live

4' Manolas



Fine primo tempo.



Siamo in vantaggio con il colpo di testa di Manolas #CSKARoma 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/w65X1fRD3f — AS Roma (@OfficialASRoma) 7 novembre 2018

È Manolas a decidere finora il primo tempo tra Cska e Roma. Al 4', da calcio d'angolo dalla sinistra di Pellegrini, il difensore greco è stato furbo ad anticipare di testa l'uscita in ritardo di Akinfeev. Giallorossi che avrebbero anche potuto raddoppiare due volte con Dzeko che prima cade da solo davanti a portiere del Cska, poi manda alto dopo una punizione di Kolarov, respinta corta dall'estremo difensore dei russi. Nel finale di primo tempo meglio la squadra di Mosca, che hanno schiacciato gli uomini di Di Francesco dentro la propria metacampo e ha avuto una grande occasione al 40': dopo la conclusione di Oblyakov, entrato in area dalla destra, murata da Manolas, la palla si è impennata e ha trovato la testa di Shennikov. La conclusione però è finita alta sopra la traversa. Secondo tempo da assistere, seguitelo con noi su LaPresse!



Primo tempo

46' Finisce qui il primo tempo tra Cska e Roma. Giallorossi bene nella prima parte, poi troppo schiacciati dai russi

45' Ci prova Sigurdsson: blocca centrale Olsen

45' Un minuto di recupero

44' Shennikov prova a metterla dentro dalla destra: palla che finisce tra i piedi di Olsen

43' Bijol ci prova dai 25 metri: blocca Olsen

40' Occasione Cska! Oblyakov riesce a entrare in area dalla destra dopo uno scambio e viene respinto da Manolas. Il pallone si impenna e arriva sulla testa di Shennikov che da ottima posizione manda alto

39' Ci prova Magnusson con un tiro a giro di sinistro dalla sinistro: palla fuori

34' Ancora Kolarov su punizione, stavolta dalla sinistra: la palla finisce sul fondo dopo un tentativo di tuffo di Cristante

30' Ancora Dzeko: cross velenoso di Kolarov dalla destra, la palla rimbalza davanti ad Akinfeev che respinge corto. Da posizione defilata il bosniaco calcia alto col mancino

28' Dzeko cade da solo davanti ad Akinfeev! Bellissima palla di Kluivert dal limite dell'area per il taglio del bosniaco che al momento della conclusione cicca il pallone e cade

25' Brivido per la Roma! Angolo dalla destra per il Cska, Bijol salta più in alto di tutti: para Olsen centralmente

24' Ancora Oblyakov sulla destra, Kluivert lo ferma e il pallone finisce in calcio d'angolo

22' Oblyakov mette in mezzo, spazza la difesa giallorossa

21' Akhmetov contrastato da Pellegrini: sarà punizione dai 35 metri per Oblyakov

18' Vlasic prova il tiro da fuori area: palla sul fondo

12' Cambio nel Cska: Fernandes non ce la fa ed esce, dentro Shennikov

11' Destro di Vlasic, Fazio respinge

8' Scontro Fernandes-Kolarov: ha la peggio il giocatore del Cska che esce in barella e rientra in campo dolorante.

7' Fazio provvidenziale su Oblyakov, ma il giocatore del Cska è in fuorigioco

5' Manolas ha realizzato quattro gol di testa sui cinque totali messi a segno in Champions League

4' Manolas! La Roma è già in vantaggio! Angolo dalla sinistra di Pellegrini, il greco anticipa Akinfeev esce a vuoto. È vantaggio giallorosso!

1' Si parte!

CSKA MOSCA (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandes (12' Shschennikov), Magnusson, Becao, Nababkin; Oblyakov, Bijol; Vlasic, Akhmetov, Sigurdsson; Chalov. All. Goncharenko

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.​​​​​ All. Di Francesco

ARBITRO: Çakir (Turchia)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata