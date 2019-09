Champions, Barcellona: Messi torna ad allenarsi con obiettivo Inter

La 'Pulce' torna ad allenarsi per essere in campo mercoledì contro i nerazzurri al Camp Nou

Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, la Pulce dovrebbe tornare ad allenarsi oggi alla Ciutat Esportiva con l'obiettivo di esserci contro i nerazzurri. Messi, che ha saltato sabato la gara contro il Getafe per un allungamento all'adduttore sinistro, non vuole perdere una nuova partita contro la squadra italiana. La scorsa stagione, infatti, il crack del Barça ha saltato il doppio confronto contro l'Inter in Champions League sempre a causa di un infortunio. Mundo Deportivo, infine, ricorda che l'Inter è una delle poche squadre a cui Messi non ha mai fatto gol.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata