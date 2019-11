Champions, anche Bayern e Psg agli ottavi. L'Atletico cade a Leverkusen

Nella quarta giornata di Champions League, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain battono rispettivamente Bruges e Olympiakos e accedono matematicamente agli ottavi. Spiccano le goleade di Real Madrid e Tottenham contro Galatasaray e Stella Rossa. Male invece l'Atletico Madrid, che perde con il Bayer Leverkusen e ritarda la pratica qualificazione. Pari ricco di gol tra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk.

Gruppo A. Un gol di Icardi regala il pass per gli ottavi al Paris Saint-Germain che batte di misura il Bruges in casa. Decide proprio un gol del centravanti argentino al 22', che mette a segno l'ottava rete in dieci partite. I parigini mettono una seria ipoteca sul primo posto nel girone. Poi gli ospiti falliscono il rigore del possibile pareggio. In scioltezza il Real, che ne rifila 6 al Galatasaray: doppietta di Benzema, tripletta di un ispiratissimo Rodrygo e non può mancare la firma del capitano, Sergio Ramos che porta i blancos a un passo dalla qualificazione.

Gruppo B. Blinda un posto agli ottavi anche il Bayern, che vince 2-0 in casa con i greci dell'Olympiakos. I bavaresi risolvono la pratica con i gol di Lewandowski e l'ex interista Ivan Perisic, che dimostra – come Icardi – di essersi integrato al meglio nella sua nuova squadra. Poker, invece, del Tottenham, che si avvicina al passaggio del turno e allontana i malumori della Premier battendo la Stella Rossa in trasferta con le reti di Lo Celso, Eriksen e la doppietta di Son.

Gruppo C. Nel gruppo dell'Atalanta, che ottiene il suo primo, storico punto in Champions a San Siro con il Manchester City, la Dinamo Zagabria e lo Shakhtar Donetsk si bloccano a vicenda in un pirotecnico 3-3 che si sviluppa nei minuti finali della gara. Risultato che mantiene vive le speranze di qualificazione per la squadra di Gasperini. La squadra di Guardiola, invece, è a un passo dagli ottavi.

Gruppo D. Nel girone della Juve, già qualificata agli ottavi grazie al fulmine di Douglas Costa che regala ai bianconeri i tre punti con la Lokomotiv Mosca, si complica la situazione dell'Atletico Madrid. La squadra di Simeone cade in trasferta a Leverkusen e si distanzia dalla vetta. Ai colchoneros, che nella prossima giornata affronteranno la Juventus allo Stadium, non basta la rete di Morata al 94'. Decidono per i tedeschi l'autogol di Partey e la rete di Volland.

I risultati degli incontri validi per la quarta giornata di Champions League e la classifica dei gironi.

Gruppo A: Psg-Bruges 1-0, Real Madrid-Galatasaray 6-0 | Classifica: Psg 12 punti; Real Madrid 7; Bruges 2; Galatasaray 1

Gruppo B: Bayern Monaco-Olympiakos 2-0, Stella Rossa-Tottenham 0-4 | Classifica: Bayern Monaco 12 punti; Tottenham 7; Stella Rossa 3; Olympiakos 1

Gruppo C: Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk 3-3, Atalanta-Manchester City 1-1 | Classifica: Manchester City 10; Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk 5; Atalanta 1

Gruppo D: Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2, Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-1 | Classifica: Juventus 10 punti; Atletico Madrid 7; Lokomotiv Mosca e Bayer Leverkusen 3

