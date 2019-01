Caviglia ko, Bonucci fuori un mese

Leonardo Bonucci dovrà stare fermo almeno un mese. Ieri sera il difensore della Juve si è infortunato alla caviglia destra durante il vittorioso match di campionato contro la Lazio all'Olimpico. Gli esami di questa mattina parlano di "trauma distorsivo", ma hanno escluso conseguenze più gravi. Bonucci rischia di saltare Atletico Madrid-Juve, andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 20 febbraio. "Obiettivo già individuato, terapie e palestra per tornare il prima possibile a godermi sul campo vittorie come quelle di ieri insieme a questa immensa squadra", ha scritto il difensore sui social.