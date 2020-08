Caso Messi, ex agente della pulce è sicuro: "Andrà all'Inter"

Leo Messi andrà all'Inter. Ne è certo Josep Maria Minguella, ex agente del fuoriclasse argentino, commentando la clamorosa indiscrezione che sta agitando il mercato: la 'Pulce' ha comunicato al Barcellona la volontà di andarsene. "Per me, Messi ha già una squadra: l'Inter", ha dichiarato Minguella, che ha seguito il giocatore nei primi anni in blaugrana, a Cadena Cope. “In Italia si pagano meno tasse rispetto ad altri posti, infatti c'è Cristiano Ronaldo. È più difficile per me - ha aggiunto - vederlo in Inghilterra, non importa se il suo amico Aguero e Guardiola sono al Manchester City". Parlando del momento del Barcellona, per Minguella il club "deve ripensare alla sua situazione. Se con Messi già non sapevano dove sarebbero finiti, immaginate senza di lui”.

