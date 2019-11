Caos Spagna: via Moreno, torna Luis Enrique

Spagna nel caos. La 'manita' alla Romania e la certezza di essere testa di serie al prossimo Europeo non sono bastate. La Rfef, Federcalcio spagnola, ha infatti deciso di sostituire l'attuale ct, Roberto Moreno, e di far tornare Luis Enrique, che si era dimesso per assistere la figlia malata, poi deceduta. Il vice dell'ex allenatore della Roma, ha condotto brillantemente la Roja alla qualificazione e ormai si pensava venisse confermato in vista di Euro 2020. Oggi la Federazione ha convocato una conferenza stampa per l'annuncio del nuovo allenatore.

Intanto circolano le voci sulla decisione della federazione spagnola, giudicata premeditata dalla stampa spagnola. Sembrerebbe infatti che il presidente federale Luis Rubiales abbia sempre considerato la carica di Moreno come momentanea e da settimane starebbe preparando il ritorno di Luis Enrique. Ma il numero uno della Rfef non si aspettava che il piano venisse scoperto prima del match con la Romania, come invece è accaduto. E l'ormai ex ct spagnolo non ha apprezzato il modo con cui gli è stata comunicata la decisione.

Anche i giocatori parlano di trattamento vergognoso. Dopo la partita, a conferma del clima teso, ct e squadra non si sono presentati ai microfoni per le consuete interviste.

