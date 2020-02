Calhanoglu ko, Toro pronto a scatenarsi

Si ferma Calhanoglu. Il turco del Milan non sta bene e non è stato convocato per la sfida di questa sera contro il Torino. Un vantaggio per Moreno Longo, che si accinge a imprimere la svolta alla stagione granata. La notizia è piombata nel ritiro del Torino all'ora di pranzo e non è da escludere che possa cambiare i piani del tecnico. Calhanoglu avrebbe dovuto giocare alle spalle di Ibrahimovic, accanto a Rebic: ora Pioli dovrà modifica strategia. Ma Longo è comunque pronto, anche perché alla vigilia è stato chiaro nel richiamare il suo gruppo ai doveri di una stagione da rilanciare. Non saranno più ammessi passaggi a vuoto, la squadra deve rimanere unita per poter rialzare la testa il prima possibile. E la sfida di San Siro, questa sera, è davvero importantissima.

