Calciomercato, Veretout alla Roma. De Rossi in partenza per l'Argentina

I giallorossi continuano a lavorare ai fianchi Gonzalo Higuain per convincerlo a lasciare la Juventus, ma per il momento non si registrano novità in tal senso

Dopo un mese di trattative serrate, si chiude ufficialmente la telenovela sul futuro di Jordan Veretout. Il centrocampista francese è da oggi un nuovo giocatore della Roma. Arrivato ieri sera nella Capitale, Veretout ha passato stamattina le visite mediche per poi firmare un contratto fino al 30 giugno 2024. L'accordo con la Fiorentina prevede un corrispettivo fisso di 1 milione di euro per il prestito, l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 16 milioni. Roma che nel frattempo continua a lavorare ai fianchi Gonzalo Higuain per convincerlo a lasciare la Juventus, ma per il momento non si registrano novità in tal senso. Con i bianconeri in corso anche un discorso per Daniele Rugani.

Resta viva per i giallorossi sempre la pista Suso con il Milan, ma Giampaolo per ora sembra volerlo trattenere. "Suso è un giocatore forte, che può fare la differenza. Per gli sviluppi di mercato, che non mi competono, dovete parlarne con il club", ha detto il tecnico prima di partire per gli Usa. Milan che nei prossimi giorni dovrebbe accogliere Bennacer, reduce da una trionfale Coppa d'Africa, mentre sembra riaprirsi la pista Praet con la Samp. In uscita potrebbe essere Cutrone, per monetizzare e provare poi a chiudere per Correa dell'Atletico Madrid (in Argentina danno per imminente l'accordo). Su Modric, Giampaolo ha glissato: "Chiedete a Mancini".

Sirene dalla Francia per Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dall'emittente RMC Sport in Francia, infatti, il Paris Saint-Germain starebbe valutando la possibilità di trattare la Joya con la Juventus e l'argentino, dal canto suo, sarebbe intrigato dal progetto di Leonardo e da un possibile trasferimento a Parigi. La Juventus, per il momento, non sembra intenzionata a mettere sul mercato Dybala per il quale chiede non meno di 100 milioni di euro. E' proprio sulle cessioni che Paratici sta però lavorando, dopo il colpaccio de Ligt. In uscita potrebbero esserci Kean (piace all'Everton), Matuidi (sul francese PSG e Monaco), Khedira (pista turca ancora viva) e uno fra Rugani e Demiral.

Restando in qualche modo legati alla Roma, Daniele De Rossi nelle prossime ore volerà in Argentina per diventare un giocatore del Boca Jr. Lo ha confermato il presidente Daniel Angelici, presidente del Boca, parlando dopo la presentazione di tre nuovi rinforzi arrivati per il prossimo campionato (Salvio, Hurtado e Mac Allister): "Sicuramente De Rossi arriverà nei prossimi giorni, ha voglia di indossare la nostra maglia. Burdisso ha parlato molto con lui, direi che al 99% sarà un giocatore del Boca". "Come figlio di italiani, sono orgoglioso che un giocatore italiano del suo livello decisa di finire la sua carriera nel Boca", ha aggiunto.

Il tragitto inverso di De Rossi è pronto a farlo Nahitan Nandez, il centrocampista uruguaiano è ad un passo dal vestire la maglia del Cagliari. Secondo quanto scrive il quotidiano argentino Olè, il presidente Tommaso Giulini avrebbe trovato un accordo con il Boca Jr sulla base di 20 milioni di dollari. La conferma di un accordo ormai imminente, raggiunto dopo un vertice in Spagna mercoledì scorso, arriva dal rappresentante di Nandez, Pablo Bentancur, che ha detto: "è tutto fatto con il Boca". Sempre il Cagliari ha comunicato oggi "il trasferimento a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019 del calciatore Fabrizio Caligara al Venezia".

Fra le altre operazioni di giornata, da segnalare la cessione da parte del Napoli di Carlos Vinicius al Benfica. L'Inter ha invece annunciato "il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Mattioli al Modena Football Club 2018". E' ufficiale anche il passaggio di Miguel Veloso all'Hellas Verona. Il centrocampista portoghese, in uscita dal Genoa, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. Veneti sulle tracce anche di Ciano del Frosinone. Fra le operazioni imbastite e che potrebbero chiudersi nelle prossime settimane, da segnalare Rog dal Napoli al Cagliari mentre la Spal sta trattando Di Francesco con il Sassuolo. A loro volta, i neroverdi sono ad un passo dal chiudere per Obiang del West Ham.

