Calciomercato, stampa spagnola: Pjanic-Arthur, domani previste visite mediche

Ore decisive tra Barcellona e la Juventus per annunciare il trasferimento di Arthur Melo e Miralem Pjanic. Secondo quanto appreso da Mundo Deportivo, Pjanic potrebbe recarsi a Barcellona già domani per le visite mediche, ultimo passo prima della sua firma con i blaugrana una volta che sia Barca che Juventus hanno trovato l'accordo sui trasferimenti di entrambi i calciatori. Stando al quotidiano spagnolo oltre a Pjanic, la Juve dovrà pagare almeno altri 10 milioni per acquisire il centrocampista brasiliano che il Barcellona ha valutato 70 milioni. Arthur potrebbe invece recarsi a Torino dopo la sfida di questo pomeriggio contro il Celta a Balaídos.

Il brasiliano è dunque secondo Mundo Deportivo atteso in Italia per le visite mediche, prima di firmare il contratto con i bianconeri per le prossime cinque stagioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata