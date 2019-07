Calciomercato, Napoli: idee Pépé e Malcom. Atletico su Eriksen

Il Napoli non compie passi in avanti per James Rodriguez, sul quale l'Atletico Madrid non molla la presa e va a caccia del 'piano B'. Resta sempre in piedi l'ipotesi Mauro Icardi, ormai scaricato dall'Inter ma accostato anche dalla Juventus, così come la pista che porta a Nicolas Pépé del Lille: De Laurentiis mette sul piatto anche la contropartita Ounas. E dalla Spagna spunta un nome nuovo per il club azzurro, che sarebbe molto vicino a raggiungere un accordo con il Barcellona per Malcom. I blaugrana vorrebbero mantenere il controllo sul brasiliano, per questo sarebbe disponibile anche ad una cessione in prestito con diritto di riscatto. Oltre al Napoli, anche Inter e Milan sarebbero sulle tracce del giocatore. In Inghilterra, invece, il giocatore piace ad Arsenal e Tottenham. Tornando a James, anche l'Atletico starebbe pensando ad alternative vista la difficoltà della trattativa.

Secondo la stampa spagnola i Colchoneros avrebbero messo gli occhi sul centrocampista danese Christian Eriksen. James resta l'obiettivo numero 1, ma il Real non sembra voler cedere alle offerte dell'Atletico di una cifra fra i 40 e i 50 milioni. Per questo ora Simeone starebbe valutando la possibilità di prendere il danese, che è in scadenza con il Tottenham nel 2020 e ha già detto che non rinnoverà. E sempre la stampa spagnola ritorna sul clamoroso rumors che accosta Neymar alla Juventus. Il 'Mundo Deportivo' insiste nel considerare "la possibilità per il brasiliano di diventare compagno di squadra di Cristiano Ronaldo" sempre "più forte". Già durante la scorsa stagione il club torinese, che oggi ha ufficialmente presentato De Ligt alla stampa, aveva pensato a Neymar come complemento ideale per Cristiano, poi però la pista è stata presto abbandonata. Ma ora l'opzione Neymar è tornata sul tavolo della Juve. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, dovrebbe incontrare il padre di Neymar nelle prossime ore per un primo contatto esplorativo. In questo momento, con il brasiliano deciso a lasciare il Psg, l'opzione Juve appare come l'unica valida, dal momento che in Spagna il Barcellona non riesce a trovare le risorse necessarie all'operazione, il Real sembra non essere della partita e in Premier l'unico club interessato è il Manchester United, ma non gioca la Champions.

E' invece ormai in dirittura d'arrivo la trattativa tra il Boca Juniors e Daniele De Rossi. La conferma arriva dalle parole del presidente dei Xeneize, Daniel Angelici: "Al 99% sarà un nostro giocatore". L'Udinese mette a segno un'importante operazione di mercato che permette di portare in Friuli lo spagnolo Cristo Ramón Gonz lez Pérez, giovane e talentuoso attaccante proveniente dal Real Madrid. Gonzalez, che ha firmato un contratto di cinque anni, arriva in Friuli a titolo definitivo. Il Torino blinda Armando Izzo: il difensore ha rinnovato fino al 2024. L'Hellas Verona comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione, Koray Gunter dal Genoa. Il Cagliari è vicinissimo a Marko Rog del Napoli: il croato si trasferisce in rossoblù con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, domani sono in programma le visite mediche. Burak Yilmaz è sempre più vicino al Lecce. Ormai ai dettagli con la Roma per la trattativa che porterà in giallorosso Jordan Veretout, il presidente della Fiorentina Commisso non ha ancora abbandonato il progetto di portare in viola uno tra Mario Balotelli e l'ex juventino Fernando Llorente, che interessa anche alla Lazio. Guardando all'estero, il Barcellona sulle tracce di David Alaba. Il laterale austriaco del Bayern è il nuovo nome individuato da Ernesto Valverde per rafforzare la difesa del suo Barcellona. Alaba ha il contratto in scadenza nel 2021 e i bavaresi hanno appena ingaggiato nel suo ruolo Lucas Hern ndez dall'Atletico Madrid.

