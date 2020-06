Calciomercato, Juve: il Barça 'scarica' Arthur, anche Tottenham su Ramsey

Juve al centro del mercato internazionale dei centrocampisti, con Miralem Pjanic e uno fra Aron Ramsey e Adrien Rabiot (se non tutti e due) che potrebbero lasciare presto Torino. Secondo quanto scrive il quotidiano catalano Sport, presto potrebbero esserci sviluppi sul possibile scambio Pjanic-Arthur con la Juve. Il club catalano avrebbe fatto capire al giocatore brasiliano di dover necessariamente 'fare cassa' entro la fine di giugno e l'unico modo per farlo è imbastire lo scambio con i bianconeri per il regista bosniaco. Dalla Spagna all'Inghilterra, secondo il SUN dopo i due club di Manchester anche il Tottenham sarebbe interessato a Ramsey che, viste le difficoltà di inserimento e lo stipendio alto, potrebbe essere ceduto anche in prestito dalla Juve.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata