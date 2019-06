Calciomercato, Inter punta Dzeko e Barella. Real, ufficiale Jovic

di Attilio Celeghini

Piazzato il colpo in panchina con l'arrivo di Conte, l'Inter è al lavoro per regalare al nuovo allenatore i rinforzi desiderati. I prossimi promettono di essere giorni già decisivi per le prime operazioni. I nerazzurri sono ormai ad un passo da Edin Dzeko, che Ausilio ha già incontrato a Milano. E continuano il pressing sul talento del Cagliari Nicolò Barella. I sardi lo valutano tra i 40 e i 50 milioni, possibile che l'Inter inserisca nell'affare delle contropartite tecniche: si parla di Radu, Bastoni o Eder, ora allo Jiangsu. Dal ritiro azzurro di Coverciano il centrocampista si è limitato a dire che l'interesse dei grandi club "fa piacere, perché vuol dire che sto lavorando bene, ma ora si pensa solo alla Nazionale e all'Under 21". In Inghilterra assicurano, poi, che Conte avrebbe chiesto l'asutriaco Marko Arnautovic del West Ham, seguito anche dalla Roma.

Se il futuro interista di Radja Nainggolan è ancora incerto, con il belga tentato dopo l'addio di Spalletti dalle sirene cinesi, sul piede di partenza resta Mauro Icardi: al momento per l'argentino non sono arrivate ancora offerte concrete, il club nerazzurro punta a 'recuperare' almeno 70 milioni. La volontà è quella di risolvere la questione entro il 30 giugno. Molto attiva anche la metà rossonera di Milano. In attesa dell'ufficialità di Paolo Maldini come nuovo dt e di capire se sarà davvero Marco Giampaolo a sedersi in panchina, si delineano gli obiettivi per la rosa: il tecnico potrebbe portare dalla Sampdoria il difensore Joachim Andersen e il centrocampista Dennis Praet. Tra gli obiettivi del Milan c'è sempre Stefano Sensi del Sassuolo. Potrebbe invece lasciare i rossoneri Cristian Zapata, che interesse al neopromosso Brescia, che propone un biennale.

Sirene francesi, inglesi e spagnole per Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli è un obiettivo del Manchester United e del Real Madrid. I Red Devils mettono sul piatto 95 milioni, ma in questo momento il presidente del Napoli De Laurentiis è irremovibile: il senegalese parte per non meno di 150 milioni. In Italia il difensore interessa anche alla Juventus, dove potrebbe ritrovare Maurizio Sarri, ma occhio alla Francia: anche il Psg è sulle sue tracce. A proposito di difensori, il nome su cui punta il Torino è quello del giovane olandese Thomas Ouwejan dell'AZ Alkmaar: i granata avrebbero già avviato i primi contatti. L'alternativa è Mario Rui del Napoli e proprio gli azzurri si avvicinano sempre di più a Jordan Veretout della Fiorentina. Pronti a salutare la squadra partenopea Amadou Diawara, che il club potrebbe inserire nella trattativa per arrivare a Rodrigo del Valencia. Il Cagliari infine ha annunciato il rinnovo di Pisacane fino al 2021.

Guardando all'estero, il Real prosegue la sua rivoluzione: è ufficiale l'arrivo dell'attaccante serbo Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte: contratto fino al 2025. Il 21enne attaccante è il terzo colpo dei Blancos dopo il difensore Eder Militao e il giovane attaccante Rodrygo. Con tutta probabilità il prossimo sarà Eden Hazard, il cui arrivo dal Chelsea è imminente stando alla stampa britannica e spagnola. Ma secondo i media belgi i Blues avrebbero respinto già due offerte: la prima, di 100 milioni di euro, che risale ad aprile; la seconda, arrivata lunedì, di 120 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Nonostante la scadenza di contratto nel giugno 2020 la società inglese è intenzionata a vendere a peso d'oro il proprio fuoriclasse. Intanto il Real Madrid avrebbe tolto dalla lista degli obiettivi Neymar e sarebbe pronto a concentrare gli sforzi su Mbappé.



